L’excellent blanc des sorcières

Élaborée de grenache blanc, de vermentino et de rousssanne, cette nouveauté de l’écurie Hervé Bizeul risque de faire un malheur cet été.

Les Sorcières, c’est l’affaire d’Hervé Bizeul un électron libre qui ne laisse personne indifférent. Cela tient évidemment à sa forte personnalité, mais surtout à son parcours de vie assez unique dans le monde du vin. Sacré Meilleur Jeune Sommelier de France à 21 ans, il ne perd pas de temps et ouvre dans la foulée son bar à vin à Paris. Habile communicateur, il troque ensuite le tablier pour le stylo et devient journaliste, d’abord dans le vin, puis en gastronomie. On peut d’ailleurs le lire via l’excellent blogue qu’il tient toujours actif. À la fin des années 1990, il tombe amoureux d’un village perdu dans la zone la plus montagneuse du vignoble roussillonnais, Vingrau. Malgré le peu d’argent devant lui, il convainc sa douce moitié d’acheter quelques lopins de vignes et d’y faire du vin. C’est ainsi que le Clos des Fées voit le jour.

Vous connaissez peut-être le rouge Les Sorcières. Si ce n’est pas le cas, garrrrrrrrochez-vous là-dessus! C’est toujours un petit bijou, un des meilleurs vins sous les 20$, millésime après millésime. Réservé à l’importation privée, le blanc vient enfin d’arriver en SAQ. Pas de malolactique afin de préserver un maximum d’acidité. C’est joliment parfumé, frais avec des notes de poire, d’agrumes, de miel et un fond crayeux. Matière mûre s’articulant autour d’une acidité tendue faisant ressortir le fruit. Finale saline et salivante. Sur l’étiquette, on affiche 13,5% d’alcool, un autre exemple qui confirme le potentiel de du Roussillon en matière de vin blanc sec. Bref, un vin méditerranéen parfait à l’apéro et qui pourra accompagner les poissons, coquillages et autres crustacés.

Domaine du Clos des Fées, Les Sorcières 2019 blanc, Côtes du Roussillon

21,10 $ - Code SAQ 14727657 – 13,5 % - 1 g/L

★★★ 1⁄2- $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.