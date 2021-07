Il y a des réalités typiquement québécoises que l’on peut désavouer, mais qui sont bel et bien ancrées, inévitables. Comme réparer la crevaison d’une remorque dans le gravier entre Parent et Clova nous permet de ne jamais disconvenir qu’au Québec, il y a de la bibitte en titi.

Mais qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour aller pêcher et savourer ensuite notre beau doré, beurre au citron et patates rôties. J’adore mon pays. Je ne pensais jamais que le moulin à scie de Parent était aussi gigantesque et je n’avais pas imaginé que la gare de Clova donne l’impression de jouer dans une scène d’Il était une fois dans l’Ouest.

On est loin de Rosemont, mettons. Tu ne passes pas là par hasard, mais c’est superbe, magnifique, grandiose. La verdure est riche, fournie, et les plans d’eau découpent des forêts à perte de vue.

Quel royaume extraordinaire ! De temps en temps, on longe ou on croise la ligne électrique géante qui descend de la Baie-James. L’ouvrage colossal nous parle, rappelant le travail ingénieux et acharné de milliers de gens de chez nous pour qui la distance n’a pas eu d’importance.

MERCI SUZIE

Après Clova, il reste encore une heure et demie de route avant la pourvoirie du Lac Suzie. C’est Denis qui a déniché l’endroit sur internet. À notre arrivée, nous ne connaissons personne, mais nous sommes accueillis chaleureusement par Serge, le proprio, et Francis, son assistant. Superbe chalet tout fini en pin, de l’électricité aux heures de pointe et on passera une semaine comme dans un rêve.

Il nous a fait un bon prix, on a pêché du doré en masse, il n’y a eu qu’une seule journée de pluie et on a même écouté du hockey à la radio.

Que ça fait donc du bien ! Je vous en souhaite autant.

On a un pays fantastique qui nous permet de nous éloigner sans en sortir. Après tant de kilomètres en Europe, on aurait traversé deux ou trois pays. Chez nous, nous étions toujours dans le même bled avec la même garnotte et les inoubliables maringouins.

Le Québec, quel beau terrain de jeu !

DOUX BIDOUS

On ne pourra pas dire que Gallagher n’a pas donné son sang pour sang.

« Enfin, on va pouvoir se reposer... » (Tomas Tatar)

Info pub : « Payer le premier en double et obtenez le second gratuitement. »

Les agriculteurs... du monde qui sème.

Nikita Kucherov devrait venir nous voir. Comme on le sait, après la rivière Hillsbourough lundi, à Tampa, ensuite la coupe Stanley s’en vient passer l’été au Québec.

Je me demande si j’ai bel et bien perdu mon pitching wedge ou si c’est lui qui s’est enfui.

J’ai échappé un tube de Clearasil dans la laveuse et mes chemises n’ont plus de boutons.

Vol au Tournoi de golf des Éboueurs. À la fin de la journée, y en a un qui a ramassé tous les sacs.

À DEMAIN... aux sports.