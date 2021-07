Loop veut un passe-droit environnemental

Loop Industries, de Terrebonne, qui travaille au développement d’une technologie censée permettre le recyclage de plastique, cherche le moyen d’éviter de soumettre son projet d’usine de Bécancour aux procédures normales d’évaluations environnementales.

Inscrite au Nasdaq de New York, l’entreprise se targue depuis 2014 d’œuvrer à l’amélioration de l’environnement. Or, Le Journal a appris que l’entreprise vient de retenir les services de deux lobbyistes, Benoit Cyrenne et Nicolas Dalmau, avec pour mandat de faire « modifier la réglementation de la Loi québécoise sur la qualité de l’environnement ».

Son président et chef de la direction, Daniel Solomita, n’a pas répondu à notre demande d’entretien. Par sa porte-parole, Stephanie Corrente, Loop Industries a de plus refusé de nous fournir quelque explication que ce soit. « Nous n’avons pas de commentaire à ce sujet », a-t-elle répondu par écrit après un simple appel d’éclaircissement du Journal.

Risques environnementaux

En mai dernier, l’entreprise a fait l’acquisition d’un terrain de 19 millions de pi2 à Bécancour, pour la somme de 4,8 M$ US. Le 23 juin suivant, elle annonçait un partenariat avec la coréenne SK Global Chemical, dont 56 M$ US seraient dirigés à son projet de nouvelle usine de Bécancour.

Selon les informations figurant au Registre des lobbyistes, Loop souhaiterait qu’un « établissement de recyclage de plastique d’une capacité de traitement inférieure à 100 000 tonnes par année » puisse être considéré comme projet « à risques environnementaux modérés », plutôt qu’« à risques environnementaux élevés ».

Ce type de démarche n’a rien d’anodin, prévient l’avocate Anne-Sophie Doré, du Centre québécois du droit de l’environnement. Le fait de ne pas être considéré « à risques environnementaux élevés » permettrait au projet d’échapper à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts environnementaux prévue par la Loi.

Inquiétude et suspicion

« On peut se demander pourquoi une entreprise comme celle-ci cherche à éviter le cours normal des procédures, dit-elle. C’est d’autant plus inquiétant que les modifications législatives récentes tendent toutes vers un assouplissement des règles. Dans ce contexte, il y a lieu de s’inquiéter. »

Même réaction de la part du président de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique.

« Si leur procédé de transformation est aussi bon qu’ils le disent et qu’il ne comporte pas de risques pour l’environnement, pourquoi ne pas tout mettre sur la table ? demande André Bélisle. Ce n’est certainement pas en tentant de se soustraire aux évaluations environnementales prévues que Loop parviendra à convaincre qui que ce soit de ses bonnes intentions. »