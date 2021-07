Meurtre du président haïtien. Sauve-qui-peut!

Les autorités haïtiennes ont demandé aux États-Unis et à l’ONU d'envoyer des troupes pour aider à stabiliser le pays à la suite de l'assassinat du président Jovenel Moïse.

Washington a déclaré qu'il n’a pas l'intention d'offrir une assistance militaire « pour le moment ». Des agents du FBI et du Département de la sécurité intérieure vont cependant se rendre en Haïti pour collaborer à l’enquête.

Biden, qui vient de se retirer d’Afghanistan, va-t-il être contraint d’intervenir militairement dans ce guêpier? L'assassinat d'un président haïtien en juillet 1915 a amené le président Woodrow Wilson à envoyer des milliers de Marines en Haïti pour maintenir l'ordre alors que, comme aujourd’hui, la violence et le chaos embrasaient le pays. Les Américains y restèrent 19 ans ne retirant leurs troupes qu'en 1934.

L'ONU de son côté a mis fin à une mission de maintien de la paix de 15 ans dans le pays en octobre 2019. La MINUJUSTH, a tenté de renforcer le système judiciaire et de professionnaliser les forces de police. Avec d’épouvantables et scandaleuses conséquences.

Des Casques bleus népalais de l'ONU ont introduit le choléra dans le pays. Près de 800 000 Haïtiens ont été infectés et plus de 9 000 en sont morts, selon l'ONU.

Un autre rapport des Nations-Unies révèle qu’au moins 134 soldats onusiens y ont exploité sexuellement des enfants. Au moins 229 femmes ont déclaré avoir échangé des services sexuels avec des soldats de l’ONU pour obtenir de la nourriture et des médicaments. Les Casques bleus ont « engendré des centaines de bébés » en Haïti pour abandonner les mères. En 2012, deux Casques bleus pakistanais ont été condamnés pour avoir violé un garçon de 14 ans.

Mais revenons à la situation actuelle. Le mystère reste entier sur les mobiles de l’assassinat et sur l’identité de ses commanditaires. Moïse accumulait les ennemis, non seulement parmi la population du pays, mais aussi chez les élites corrompues et concussionnaires. L’homme d'affaires exportateur de bananes sans formation politique a été élu en 2016 en se présentant sur les médias sociaux comme l'outsider qui allait les mettre à leur place.

Ce qui est établi c’est qu’un commando de 28 hommes (26 Colombiens et deux Américains d’origine haïtienne) a procédé au meurtre du président dans des circonstances pour le moins bizarres.

L’équipe de tueurs a pénétré sans opposition dans sa résidence. Où était donc la garde présidentielle? Mais, coups de théâtre, à leur sortie de la maison, ils ont dû faire face aux forces de l’ordre. Tout indique qu’ils n'avaient pas planifié leur extraction de la scène de crime. Comme si on les avait assurés qu’une fois Moïse exécuté, ils n’avaient rien à craindre.

AFP

Six des suspects, dont deux des trois tués, étaient d’anciens militaires colombiens. Ils sont appréciés comme mercenaires par les entreprises de sécurité privées et la CIA à cause de leur expérience dans la longue guerre contre les rebelles colombiens des FARC. Et en prime, ils ont été formés aux tactiques et procédures des forces armées américaines qui entrainaient l’armée colombienne.

Une chose est claire dans tout cela. C’est que quelqu'un a dépensé beaucoup d’argent et consacré beaucoup de temps pour se débarrasser de Moïse et effectuer un changement de régime. Résultat : violence, confusion et désordre.

Alors que la saison des ouragans approche, une spirale de crises tourbillonne en Haïti qui ne s’est jamais vraiment remis du séisme de 2010 qui a fait plus de 200 000 morts. Il y a une aggravation de la situation économique dans un pays en proie à la violence des gangs, au chômage catastrophique et à une grave crise alimentaire. Une épidémie massive de coronavirus est aussi à craindre. Pas un des11,5 millions d’Haïtiens n’a encore été inoculé contre la COVID-19 alors que le taux de décès est alarmant et qu’on assiste à une remontée du nombre de cas.