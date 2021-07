Owen Power a une préférence pour commencer sa carrière

Le potentiel premier choix au prochain encan amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Owen Power aimerait se faire repêcher par les Sabres de Buffalo.

C’est ce que le défenseur a indiqué au réseau TSN, vendredi. Rappelons que la formation a gagné la loterie le 2 juin et qu’elle pourrait fortement jeter son dévolu sur lui le 23 juillet prochain.

«J’adorerais en faire partie [des Sabres de Buffalo], a-t-il déclaré. C’est bien et c’est proche de la maison. Je sais qu’ils ont une riche histoire et ça serait un honneur de me faire repêcher et de jouer pour cette organisation.

L’arrière de 6 pi et 6 po est natif de Mississauga, en Ontario, à un peu moins de 144 kilomètres de Buffalo. Ce n’est cependant pas assuré qu’il évolue sous les couleurs d’une formation de la LNH l’année prochaine. Il planifie de retourner au Michigan pour jouer dans la NCAA.

«Les deux options sont bonnes et j’ai le sentiment que peu importe où j’évoluerai la saison prochaine, ce sera une bonne décision. Il n’y a pas vraiment de mauvais choix.»

L’athlète de 18 ans a accumulé un total de 16 points, dont trois filets en 26 parties l’an dernier dans l’uniforme de l’Université du Michigan.