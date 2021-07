Petite année pour les amendes au pays

Au Canada, l’année fiscale qui s’est terminée le 31 mars dernier n’a pas été faste en matière de pénalités pour manquement à la loi sur les valeurs mobilières, révèle un rapport des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), publié récemment.

Les organismes provinciaux chargés de la chose ont récolté tout juste 20 M$ alors qu’on parlait de plus du double, soit 45 M$, un an plus tôt et de 77 M$ en 2019.

En fait, il s’agit du plus bas total depuis 2012, quand 12,5 M$ avaient été imposés en amendes et pénalités par les ACVM.

Malgré cette baisse significative, les ACVM considèrent la dernière année comme un franc succès.

« Je suis immensément fier de tous les membres des ACVM et de leur travail exceptionnel », a déclaré Louis Morisset, le PDG de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui agit aussi à titre de président des ACVM.

Quelques arrestations

Le rapport indique par ailleurs qu’au total, sept personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement cumulatives de 15,4 ans au cours du dernier exercice.

Les ACVM ont aussi conclu 43 enquêtes qui impliquent 93 personnes et sociétés, contre 75 enquêtes visant 163 personnes et sociétés l’année précédente.

Par contre, en matière de mises en garde aux investisseurs, les chiffres explosent. Si en 2019-2020, on parlait de 66 mises en garde, le nombre est passé à 159 cette année.

Hausse des dénonciations

Quant aux dénonciations, elles ont aussi fait tout un bond, passant de 291 en 2019-2020 à 461 en 2020-2021.

Les ACVM regroupent les autorités en valeurs mobilières des 10 provinces et des trois territoires, comme l’AMF ou la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

La principale tâche des ACVM est d’instaurer une harmonie dans la réglementation des valeurs mobilières au Canada.