Un Lavallois de 91 ans porté disparu

Le Service de police de Laval demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 91 ans porté disparu depuis vendredi.

Albert Pinard a quitté son domicile avec son véhicule le 9 juillet vers midi et n’a pas été revu depuis. «Il commencerait à souffrir de problèmes de mémoire et d’orientation», a précisé la police et sa famille s’inquiète pour sa sécurité.

Vendredi à 16 h 55, il a été vu mettre de l’essence à la station-service Shell, située au 4767 boulevard Sallaberry à Montréal. Et samedi, vers 4 h 55, il a également mis de l’essence à la station-service Petro Canada située au 1081 boulevard Gilles Villeneuve à Berthierville.

PHOTO COURTOISIE

M. Pinard parle français, il mesure 1 m 85 (6 pi 1po) et pèse 63,5 kg (140 lb). Il a les cheveux blancs et les yeux bleus.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau bleu marin, un chandail gris, un pantalon noir et des souliers noirs. Il porte des lunettes de vue de couleur noire.

Il conduit un VUS de la marque Toyota, modèle Rav4 2015, de couleur rouge vin, avec la plaque d’immatriculation 217 GQF.