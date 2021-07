Une autre église catholique de l’Ouest canadien ravagée par un incendie suspect

Une église catholique près de Redberry Lake, au nord de Saskatoon en Saskatchewan, a complètement été ravagée par les flammes jeudi soir.

Construite en 1905, l’église catholique de la Sainte-Trinité était située sur le terrain appartenant à la famille de Lynn Swystun, qui résidait près de l’établissement.

«J’habite à environ un mile et demi d’ici et j’ai (avais) vu la fumée, alors je l’ai juste traînée jusqu’à mon camion et j’ai conduit jusqu’ici. Je n’ai pas conduit très loin et j’ai pu voir que c’était l’église en feu. ... C’était trop loin pour faire quoi que ce soit », a-t-elle déclaré, en entrevue à Global News.

« C’est par terre ... la cheminée debout. La communauté est juste incrédule et triste. Je veux dire, il est là depuis plus de 100 ans.»

L’église historique était connue sous le nom de « l’église polonaise ». Une plaque sur le site indique que le bâtiment a été ouvert de 1909 à 1985.

La GRC a investigué à l’heure actuelle sur les causes de l’incident.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a exprimé ses craintes vendredi par communiqué sur les antécédents de l’événement.

«Bien que la cause de l’incendie fasse toujours l’objet d’une enquête, l’incendie de cette église est sans aucun doute suspect au milieu d’autres incendies criminels contre des églises à travers le Canada», a-t-il partagé.

Cette tragédie est le nouvel incident alors que plusieurs bâtiments religieux sont la proie des flammes, dans la foulée des récentes découvertes de sépultures non marquées sur des sites d’anciens pensionnats pour Autochtones.