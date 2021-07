Une nouvelle identité en 2022 pour l’équipe de football de Washington

L’équipe de football de Washington est toujours à la recherche d’un nouveau nom et d’un nouveau logo, bref d’une toute nouvelle image de marque. Cette situation pourrait changer au début de l’année 2022, soit peu de temps après la fin de la prochaine campagne de la NFL.

C’est ce qu’a indiqué le président de l’équipe Jason Wright au Washington Post, samedi.

Au début de l’année 2020, l’organisation avait abandonné le nom «Redskins» à la suite de protestations de plusieurs partis, dont les principaux commanditaires de l’équipe, qui jugeaient ce terme comme étant raciste envers les Premières Nations

Dans l’entrevue exclusive avec le média de la région, Wright évoque que le processus prend du temps puisque l’organisation souhaite faire de cette nouvelle image bien plus qu’une simple représentation de l’équipe sur le terrain. L’équipe a d’ailleurs fait appel à l’agence «Code and Theory», qui aurait reçu plus de 40 000 suggestions différentes pour faire le choix le plus éclairé.

À l’image d’autres organisations du circuit, celle de la capitale nationale américaine veut inclure des entreprises qui ne sont pas reliées au football, mais qui seront liées à l’organisation.

«Ce modèle de franchise du futur est la direction que nous souhaitons prendre et c’est bien plus que de simplement vendre des billets et jouer des matchs, a mentionné Wright, citant les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco en exemple. Nous souhaitons que chaque décision prise puisse faire progresser notre image de marque.»

Un nouveau stade?

Par ailleurs, le changement d’identité pourrait aussi rimer avec changement de stade. Le bail de l’équipe au FedEx Field se terminera en 2027 et Wright s’attend à voir les siens déménager dans un autre stade.

Une équipe formée par Wright a déjà visité quelques stades pour se faire une idée de ce qu’elle aimerait et ce qu’elle aimerait moins dans un nouvel amphithéâtre.