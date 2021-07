Une touchante histoire d’entraide

Inspirée par l’histoire de sa fille Yasmeena, qu’elle a adoptée au Vietnam avec son conjoint Josélito Michaud, la chanteuse Véronique Béliveau propose une deuxième aventure de la petite Thao dans un très bel album, Thao sur l’île aux Oiseaux. Cette histoire magnifique, parlant d’entraide et d’amitié intergénérationnelle, touchera autant le cœur des enfants que celui des parents.

Thao, l’héroïne attachante de la série, visite une île où vivent des oiseaux exotiques et des animaux autrefois rejetés ou maltraités. Le gardien de ce refuge bien spécial n’est nul autre que son grand-oncle Ferdinand, qu’elle rencontre pour la toute première fois.

Thao, qui a le don de comprendre le langage des animaux et de converser avec eux, apprend qu’un bébé panda est disparu. Courageusement, elle demande l’aide de Ferdinand et de tous les animaux de l’île pour se lancer à la recherche de la petite Bo. Tous se lancent à la recherche et... l’histoire finit bien !

Véronique Béliveau, qui avait déjà fait paraître Thao dans la forêt des Lucioles, revient donc avec une seconde histoire magnifiquement illustrée par Sabrina Gendron. Elle véhicule des thèmes d’entraide, d’amitié, d’empathie, de courage à travers les différents personnages.

« La petite Thao est inspirée de ma fille qu’on est allés chercher au Vietnam lorsqu’elle avait six mois. Aujourd’hui, elle a 19 ans et s’appelle Yasmeena, mais son nom vietnamien, c’est Thao », explique-t-elle en entrevue.

« Je suis partie de cette petite qui était comme un rayon de soleil quand elle est arrivée chez nous. Elle souriait tout le temps. Elle était toujours de bonne humeur. J’ai donné à Thao un don qu’elle n’a pas : celui de parler aux animaux. »

Véronique Béliveau a toujours rêvé d’écrire des histoires pour les enfants. « J’adore le monde des enfants. Quand mes enfants écoutaient leurs émissions, je les écoutais avec eux. J’aurais aimé faire des voix de personnages pour enfants. Tout ça a germé dans ma tête depuis longtemps. »

« Tout ça pour aider »

Pour le deuxième tome de la série, elle souhaitait créer une nouvelle histoire où Thao allait encore semer le beau autour d’elle. « En même temps, elle est courageuse : elle va tout faire pour aider les autres, à travers le don qu’elle a, avec beaucoup d’humilité. »

Ferdinand, le grand-oncle de Thao, apparaît dans le conte. « Je trouve ça très beau, le lien qu’ils vont avoir. C’est le seul humain qui va connaître son secret et savoir qu’elle peut parler aux animaux. C’est pas rien pour elle ! Tout ça pour aider. »

Véronique Béliveau avait parlé de différence et de courage dans le premier tome, et parle aussi de courage dans le deuxième. « Tous les animaux se rallient pour la même cause. Je voulais que ces animaux soient une grande famille. » Et à travers les animaux, transparaît une qualité importante : l’empathie.

Véronique Béliveau a exercé la profession de chanteuse.

Elle a été une icône des années 1970, 1980 et 1990.

Elle a adopté deux enfants.

Elle travaille derrière la caméra, au niveau du contenu, avec Josélito Michaud. Elle n’a pas l’intention de revenir sur scène comme chanteuse ni comme animatrice.

Sabrina Gendron est illustratrice.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Thao est une petite fille adorable qui sème le bonheur partout autour d’elle. Elle a aussi un don très particulier. Un don qu’elle n’a même pas révélé à ses parents !

Seuls les animaux de la forêt des Lucioles connaissent son secret. C’est dans cette forêt magique, située à quelques pas de sa maison, que Thao a découvert qu’elle peut comprendre le langage des animaux... et même converser avec eux ! »