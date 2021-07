À 12 heures d’accoucher sans savoir... qu’elle était enceinte

Une jeune femme de Candiac arrivée à l’urgence en douleurs sans savoir pourquoi en est ressortie le lendemain avec un adorable mais tout à fait inattendu poupon de 3,5 kilos en santé.

« On n’a même pas eu 12 heures pour se préparer mentalement ! » s’exclame Julie Le François, qui se remet encore de ses émotions près de trois semaines après la naissance du petit Liam.

Le 19 juin, la jeune femme de 25 ans s’est rendue à l’hôpital Anna-Laberge, en Montérégie, en raison de crampes intenses et de vomissements inexplicables.

Surprise : après une prise de sang, le médecin lui annonce qu’elle est enceinte.

Enceinte ? Pourtant, elle faisait du kayak en bikini pas plus tard que le week-end précédent sans que ses amies ne remarquent quoi que ce soit. Pas de nausées, pas de coups de pied dans le ventre à signaler dans les derniers mois non plus.

« J’ai été dans ma semaine et j’ai continué à acheter une boîte de tampons chaque mois », insiste-t-elle.

Or, un examen révèle quelques minutes plus tard que sa grossesse est à terme et qu’elle accouchera dans quelques heures.

Un bébé chien pour l’instant

Un sentiment de panique l’envahit.

Son conjoint, Justin Blais, 28 ans, arrive peu après pour la rassurer et encaisse la nouvelle à son tour.

« Un enfant, c’était prévu plutôt dans deux ou trois ans... pour le moment, on voulait un bébé chien », se remémore le couple ensemble depuis six ans.

La surprise est aussi totale pour les futurs grands-parents, qui se lancent dans une frénésie d’achats : couches, vêtements, table à langer, coquille de transport...

Une campagne sur GoFundMe est lancée pour financer les dépenses imprévues.

Bébé Liam se pointe finalement le bout du nez à 2 h 24 dimanche matin, en pleine santé, même si sa mère avait bu quelques verres pendant sa grossesse.

Incroyable mais vrai

« On a tellement eu de support moral », dit la jeune maman reconnaissante, qui a parfois encore du mal à croire qu’elle a été enceinte pendant 37 semaines sans le réaliser.

« Tout le monde nous dit : “ah, je pensais qu’on voyait juste ça à la télé” », dit le nouveau papa Justin Blais, qui avait démarré son entreprise de soudure la semaine avant l’accouchement.

« Même moi, je regardais l’émission Enceinte sans le savoir et je me suis toujours dit que c’était impossible », assure Julie Le François.

La gynécologue et obstétricienne Guylaine Asselin fait remarquer que le déni de grossesse survient parfois chez certaines femmes qui s’imaginent que ces neuf mois sont nécessairement synonymes de nausées, de prise de poids majeure ou de sautes d’humeur.

« Et le subconscient humain est fort pour ignorer toutes sortes de symptômes », ajoute la spécialiste, qui a vu une quinzaine de cas de ce genre en carrière.

Toutefois, bien des femmes qu’elle a questionnées par la suite ont admis avoir eu un soupçon de lucidité pendant leur grossesse, avant de se rassurer par exemple avec la poursuite de leurs menstruations.

Julie Le François se rappelle pour sa part d’une mystérieuse chute de pression en novembre.

« En même temps, je me dis que si mes autres grossesses sont comme celle-là, tant mieux ! » dit la conseillère technique bancaire nouvellement en congé de maternité.