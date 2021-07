Formule E: une domination de Jaguar du début à la fin

Jaguar a servi une véritable leçon de gestion de course à l’occasion de la deuxième épreuve de l’ePrix de New York, dimanche, triomphant grâce à Sam Bird, mais échappant le doublé lors de l’avant-dernière boucle.

Après avoir sécurisé la première ligne sur la grille de départ, Bird et Mitch Evans ont contrôlé le peloton du début à la fin, jouant la carte du travail d’équipe pour assurer de conserver l’avantage.

Evans a toutefois été en difficulté avec la perte de performance de ses pneus, et un léger contact avec le mur l'a finalement fait chuter jusqu’en 13e position à la toute fin de la course. Nick Cassidy (Virgin) et Antonio da Costa (DS Techeetah) sont ainsi montés sur le podium, tandis que les deux Porsche, avec Pascal Wehrlein et André Lotterer au volant, ont complété le top 5.

Bird a par le fait même récolté 29 points au classement pour prendre le tout premier rang au classement des pilotes en vertu d’un total de 81 points. Toutefois, da Costa et Robin Frijns (Virgin) ne comptent que cinq points de retard sur le nouveau meneur.

Les pilotes reprendront l’action dans deux semaines lors de l’ePrix de Londres, dont les deux courses seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports.