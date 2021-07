La disparition de sa mère signalée des heures plus tard

La fille d’une aînée ayant échappé à la supervision du personnel de sa résidence intermédiaire de Montréal-Nord n’a été prévenue de sa disparition que plusieurs heures plus tard.

« C’est très inquiétant ! Je veux savoir pourquoi je n’ai pas été informée avant », réclame Andréa Paquin.

La femme a porté plainte contre le Carrefour Fleury.

Sa mère Nicole souffre de démence. Mme Paquin pense qu’elle s’est perdue vers l’heure du dîner, lundi, à la suite d’un barbecue organisé sur le terrain de cette résidence semi-privée.

Or, le Carrefour Fleury ne lui a signalé la disparition de la femme de 74 ans qu’après 19 h, avant de rappeler pour l’informer qu’elle avait finalement été retrouvée saine et sauve et qu’elle était à l’hôpital.

« Ce ne serait pas surprenant qu’ils ne se soient même pas rendu compte qu’elle était perdue avant cette heure-là », avance la proche aidante, furieuse. Souvent, quand je la ramène après une sortie, ils ne savent même pas qu’elle était partie. Le service s’est beaucoup dégradé depuis le début de la pandémie », assure-t-elle.

Elle note un roulement de personnel effréné depuis quelques mois.

Théorie plausible

Des éléments laissent croire qu’Andréa Paquin a peut-être raison et que le personnel a vraiment mis des heures avant de constater que sa mère manquait à l’appel.

En effet, le SPVM confirme avoir été avisé de la disparition de Nicole Paquin vers 19 h. Rien n’avait été porté à l’attention des policiers avant.

« Normalement, quand on constate une disparition, la résidence devrait informer la famille et la police dans l’heure qui suit », insiste pourtant le PDG du Conseil pour la protection des malades, Me Paul Brunet.

Chose certaine, Nicole Paquin a été vue errant à Montréal-Nord au moins trois heures avant que sa fille ne soit informée.

« Quand je l’ai vue, les pompiers essayaient de lui parler. Elle était étendue à terre et on voyait qu’elle n’était pas lucide », rapporte une femme qui tient à garder l’anonymat.

Elle indique l’avoir croisée vers 16 h.

Trop confuse

Andréa Paquin a su par la suite que sa mère avait été transportée dans un centre hospitalier à 16 h 38, mais qu’elle n’avait pas pu être identifiée, tellement elle était confuse.

« Comment ma mère, qui est très craintive, a-t-elle pu partir et échapper à la vigilance de la résidence ? Et comment ont-ils pu ne pas se rendre compte qu’elle n’était pas dans sa chambre ? » demande aujourd’hui avec colère sa fille unique.

Toutes ces questions demeurent pour l’instant sans réponses : la direction du Carrefour Fleury a décliné notre demande d’entrevue.