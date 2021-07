La marchandisation des syndicats

Le syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) mettrait fin à sa campagne de syndicalisation dans les magasins Brault et Martineau, selon ce que nous rapporte le journaliste de La Presse André Dubuc.

Ce n’est pas le premier échec de syndicalisation dans le secteur du commerce. Walmart et McDonald sont d’autres exemples des difficultés rencontrées dans cette sphère d’activité économique.

En soi, la nouvelle ne surprend pas si on observe le dénigrement dont sont affublées les organisations syndicales et les stratégies déployées pour les casser.

Cependant, les propos du représentant du TUAC, laissant entendre que le syndicat essayait d’ouvrir de nouveaux marchés, surprennent et donnent de l’eau au moulin aux détracteurs de syndicats.

Ces dénigreurs prétendent que les syndicats sont plus empressés de recueillir des cotisations que de veiller au bien-être de leurs membres.

Considérer le recrutement de membres dans un syndicat comme une occasion d’affaires entrouvre effectivement la porte à cette dérive !

Syndicalisme de transformation sociale

À la décharge du représentant du TUAC, on doit cependant dire que l’expression « part de marché » a souvent été utilisée par d’autres représentants syndicaux pour désigner des cibles de recrutement.

On a également vu des permanents syndicaux être plus soucieux de l’impact de mises à pied massives ou d’une baisse significative des membres sur leur « business » syndicale plutôt que de porter attention aux effets ressentis par les travailleurs soudainement sans emploi.

Le recrutement de nouveaux membres est une voie à privilégier pour des organisations pratiquant un syndicalisme de transformation sociale. Cependant, il ne faudrait pas que les syndicats minent leur crédibilité en assimilant un groupe de travailleurs à un segment de marché.

Ils se délégitiment encore plus lorsqu’ils se lancent dans une concurrence féroce, aux couleurs du néolibéralisme, pour s’arracher ces segments.

En examinant la situation ailleurs dans le monde, on a tôt fait de constater qu’une société plus juste et égalitaire nécessite de solides mouvements sociaux et syndicaux.

Les syndicats étatsuniens l’ont compris et en ont fait une priorité au cours des dernières années. Du côté européen, l’heure est au rassemblement des forces après que les grandes confédérations syndicales ont constaté que la multiplication des organisations contribuait à un affaiblissement de leur mouvement social.

Un Québec égalitaire

La société québécoise est probablement la plus égalitaire en Amérique, cette caractéristique s’est cependant étiolée au cours des dernières années. Des systèmes de santé et d’éducation à deux ou trois vitesses reflètent le fléchissement de la solidarité.

La mission des syndicats consiste à défendre et à promouvoir les intérêts économiques, professionnels et sociaux de leurs membres en tenant compte de l’ensemble de la société.

Entretenir le dialogue social commande de dépasser les intérêts organisationnels et de placer les membres et les citoyens au-dessus de ceux-ci.

Un projet de société et de syndicalisation consensuel entre les grandes organisations syndicales et civiles s’avérerait un atout pour cheminer vers une société plus égalitaire.