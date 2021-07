Les Blue Jays évitent le balayage face aux Rays

Menés par le brio du partant Robbie Ray, les Blue Jays de Toronto ont évité le balayage face aux Rays de Tampa Bay en triomphant 3 à 1 lors du troisième et dernier match de cette série, dimanche à St. Petersburg.

• À lire aussi: Repêchage du baseball majeur: Simon Lusignan, la poule aux œufs d’or ou... l’université

Ray (7-4) n’a concédé qu’un coup sûr et un but sur balles en sept manches sur la butte, retirant 11 frappeurs sur des prises. L’équipe torontoise s’est ainsi approchée à six matchs et demi des Rays, qui occupent le deuxième échelon dans la section Est de la Ligue américaine.

Le receveur Danny Jansen a ouvert le pointage pour les Jays, lui qui a claqué son quatrième circuit de l’année au cours du troisième tour au bâton. Puis, dès l’engagement suivant, Santiago Espinal (simple) et Cavan Biggio (ballon-sacrifice) ont ajouté à l’avance du club.

Rich Hill (6-4) a ainsi donné trois points, quatre frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en cinq manches.

Le seul point concédé par les visiteurs a été l’œuvre de Brandon Lowe, qui a cogné sa 21e longue balle de la saison en neuvième manche. S’il a plié, Jordan Romano n’a toutefois jamais cassé, si bien qu’il a enregistré son septième sauvetage de la campagne.

La saison de Ronald Acuna fils est terminée

Le voltigeur et frappeur de puissance Ronald Acuna fils devra être opéré pour traiter une déchirure au ligament croisé antérieur et il ratera le reste de la saison des Braves d’Atlanta.

C’est ce que l’organisation de la Géorgie a annoncé, dans la nuit de samedi à dimanche. Le Vénézuélien de 23 ans s’est blessé samedi en tentant d’attraper une frappe de Jazz Chisholm fils à la piste d’avertissement, lors de la cinquième manche d’un duel face aux Marlins de Miami. Un test d’imagerie par résonnance magnétique a montré l’étendue des dégâts quelques heures plus tard.

Acuna fils, qui devait participer à un deuxième match des étoiles depuis ses débuts dans le baseball majeur en 2018, menait les ligues majeures avec 72 points marqués. Il montre également une moyenne au bâton de ,283, ayant cogné 24 circuits.