Noyade: une formation offerte pour sauver des vies

Une formation en ligne de secourisme est offerte gratuitement au Québec pour réduire le nombre de noyades. En 2021, 33 personnes se sont noyées dans la province. C’est au mois de juillet qu’on enregistre habituellement le plus de décès près des cours d’eau.

«Le sommet du nombre de noyades dans une année c’est définitivement le mois de juillet», mentionne Raynald Hawkins, directeur général de la société de sauvetage.

Pour éviter de tels drames, la fondation «Sauvez des vies» offre désormais une formation de secourisme en ligne et gratuite aux 14 à 20 ans.

«C’est des capsules vidéos de 2 à 5 minutes que les jeunes ont à écouter et c’est suivi de jeu-questionnaire formatif. Les jeunes peuvent suivre à leur rythme la formation qui au total dure 3 heures. Ils font les cours, s’ils ont un 30 minutes de libres, ils peuvent en écouter et s’avancer», explique Jean-Christophe Roy, vice-président de SecurMEDIC.

L’étudiant doit obtenir à 100% au questionnaire pour passer à la prochaine étape. Cette nouveauté vient de la demande grandissante, autant des écoles que de la population, pour les formations de secourisme.

«On a lancé la plateforme Sauvezdesvies.ca pour former des professionnels en entreprise, les gens en milieu de garde, les professionnels en milieu scolaire. Par contre avec le temps, il y a eu beaucoup de gens sur Facebook qui nous écrivait pour nous dire ‘‘pourquoi cette formation-là n’est pas offerte pour tous les jeunes’’», souligne le vice-président SecurMEDIC.

75% des noyades se produisent de mai à septembre. La société de sauvetage nous apprend d'ailleurs que 15% de celle-ci se produisent dans les piscines.

«Il y a une recommandation qui a déjà été dictée par l’institut national de la santé publique selon laquelle tous les propriétaires de piscine résidentielle devraient au moins avoir un membre par famille qui a suivi cette formation cardiorespiratoire. Plus on va avoir de gens qui ont suivi cette formation-là, plus on viendrait augmenter naturellement les taux de survie des différentes victimes», propose le directeur général de la société de sauvetage.

Ce ne sont pas les inscriptions qui manquent depuis l'arrivée de cette formation en ligne. Plusieurs milieux scolaires en ont profité pour garnir leur plan de cours.

«Nous avons de nombreuses écoles partout au Québec qui ont formé leurs jeunes. Avec le contexte de la pandémie, les professeurs ont emboité le pas», explique Jean-Christophe Roy.

Une certification au coût de 25$ peut être obtenue aux termes de la formation. Toutefois, nul certificat n'est nécessaire pour sauver des vies.