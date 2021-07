Pour s’éloigner des écrans

En ce début de vacances, on a envie d’avoir des jeux pour divertir les enfants qui ne sont pas tous au camp de jour, histoire de les éloigner des écrans pendant un petit moment.

Ces trois options, très familiales, s’avèrent aussi de bons partenaires de route pour tous ceux et celles qui se préparent à partir en vacances.

Harry Potter

Photo courtoisie

Quiz des quatre maisons

2 à 4 joueurs

8 ans +

15-20 minutes

34,99 $

Voici un jeu qui est un peu différent de ce que l’on vous propose habituellement. Il s’agit d’un boîtier dans lequel on retrouve des piles (fournies) et dont le maître de jeu est virtuel, c’est-à-dire que c’est la voix dans le jeu.

Le boîtier comporte quatre boutons qui représentent chacune des quatre maisons de Poudlard. Les joueurs vont choisir leur maison en appuyant sur le bouton une fois. Puis on va choisir le niveau de difficulté des questions. On peut opter pour débutant ou avancé.

Dans la première manche, c’est le maître du jeu qui décide qui répond. Il lui pose une question et le joueur doit répondre par vrai ou par faux au moyen de l’un des deux boutons qui se trouvent au centre du boîtier.

Photo courtoisie

Dans la seconde manche, les questions sont ouvertes et c’est le joueur le plus rapide à appuyer sur le blason de sa maison qui pourra ensuite répondre à la question.

Il est temps de vous dévoiler une information importante : une bonne réponse vaut dix points alors qu’une mauvaise réponse vous en fait perdre vingt. Alors, aussi bien ne pas trop prendre de chance même si c’est 50-50 puisque ce sont toutes des questions auxquelles on répond par vrai ou faux.

C’est le premier joueur à atteindre le cap des 200 points qui va l’emporter et c’est le maître de jeu intégré qui tient le compte

On vous prévient, certaines questions sont assez difficiles, alors c’est pour les mordus, mais pas seulement pour eux.

Il y a mille questions en banque dans l’appareil, sa durée de vie est donc très bonne.

Time’s Up Family

Photo courtoisie

4 à 12 joueurs

8 ans +

30 minutes

34,99 $

Voilà un jeu pour divertir les jeunes et les moins jeunes qui aiment les questionnaires avec un côté éclaté.

On joue à Time’s Up en équipe d’au moins deux joueurs. On va ensuite distribuer 30 cartes entre les joueurs et il est possible d’en rejeter pour en prendre des nouvelles si on n’aime pas le mot à découvrir. L’approche est donc de placer le plaisir en premier.

Le jeu se déroule sur trois manches, chacune ayant sa propre particularité. Sachez d’abord que l’objectif est de donner des indices pour faire découvrir un mot sur la carte que vous avez en main.

Photo courtoisie

Dans la première manche, le joueur qui doit faire deviner pioche une carte et il peut parler librement en donnant des indices et ses coéquipiers peuvent donner autant de réponses qu’ils le souhaitent. L’objectif est de découvrir le plus de mots possible avant que le sable du sablier ne soit écoulé.

Lors de la seconde manche, on reprend les 30 mêmes cartes, mais cette fois-ci, le joueur qui fait deviner ne peut donner qu’un seul mot comme indice. Il faudra donc être concis et peut-être aussi avoir souvenir des mots qui ont défilé dans la ronde précédente.

Et lors de la troisième manche, le joueur ne peut que mimer en guise d’indice et c’est là que ça devient drôle et éclaté.

C’est l’équipe qui aura deviné le plus de mots au terme des trois manches qui va l’emporter.

Exploding Kittens

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

7 ans +

15 minutes

31,99 $

Sur la boîte, on dit qu’on apprend à jouer à ce jeu en deux minutes et c’est vrai.

C’est un jeu de cartes rapide, facile à apprendre et où tous les coups sont permis, ou presque.

Tout le monde commence avec sept cartes en main et l’objectif est d’être le dernier joueur en vie, celui qui n’aura pas pioché une carte Exploding Kitten, puisqu’il y en a une de moins que le nombre de joueurs.

Chaque joueur aura aussi en main une carte « Kit de désamorçage » afin de contrer la carte de chaton explosif.

On peut maintenant y aller. Il y a deux actions possibles lors du tour d’un joueur. Il peut passer, auquel cas il ne joue aucune carte, mais il en pioche une puisque, dans ce jeu, on termine son tour en piochant une carte.

Photo courtoisie

Sinon, on doit jouer au moins une carte en la posant face visible et en réalisant l’action correspondant au texte sur la carte. Il est possible de jouer autant de cartes que vous le voulez, vous devrez toujours terminer votre tour en piochant une nouvelle carte, à moins que le texte d’une carte jouée vous en dispense.

Ce qui est amusant dans ce jeu, ce sont toutes les combinaisons possibles entre les cartes. De plus, certaines cartes peuvent être jouées pendant le tour d’un autre joueur pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Le jeu est déjanté, le look est un peu cartoon et on enfile les parties avec plaisir par une journée de pluie.

On comprend vite pourquoi c’est un gros succès depuis quelques années déjà.