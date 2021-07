Sexo quiz: les règles

Vrai

Faux

Faux

La glaire cervicale est un mucus sécrété par les glandes de l’endomètre (situées sous le col de l’utérus), donc naturellement produit. Sa consistance varie – aux moments les plus fertiles, la glaire est transparente et abondante, ce qui permet aux spermatozoïdes de se rendre plus facilement jusqu’à l’ovule.