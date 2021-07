Trois fusillades en une seule nuit à Montréal

Les tirs d’armes à feu ont continué à résonner dans la métropole au cours de la dernière fin de semaine alors que trois événements distincts ont été recensés au cours de la seule nuit de samedi à dimanche.

Tout d’abord, les policiers sont intervenus au centre-ville, à l’angle des rues Saint-Antoine et Atateken, vers 1 h 30, après avoir reçu un signalement pour un homme armé dans ce secteur.

Selon les informations divulguées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), trois suspects auraient eu maille à partir avec trois hommes d’un autre groupe peu avant, à l’angle des rues Wolfe et de la Gauchetière Est.

Lors du conflit, un homme aurait brandi une arme à feu et tiré en direction de ses rivaux, avant que tout le monde, suspects et victimes, prenne la fuite.

Puis, plus tard dans la nuit, des coups de feu ont de nouveau retenti, cette fois-ci du côté de l’arrondissement de Verdun où une voiture a été prise pour cible, vers 5 h 30.

Selon le SPVM, le véhicule ciblé, probablement à partir d’une autre voiture en marche, se trouvait à l’angle des rues Gilberte-Dubé et Wellington lorsque la vitre arrière a été fracassée par un projectile.

Environ une heure auparavant, vers 4 h 40, la police avait reçu un appel pour un coup de feu qui aurait été tiré dans l’arrondissement voisin du Sud-Ouest, à l’angle des rues Quesnel et Canning.

Le tout semblait, de prime abord, non fondé puisque les enquêteurs n’étaient pas en mesure de trouver de douille et que personne n’avait été blessé. Cependant, la police a reçu un second appel, vers 8 h 30, lorsqu’un citoyen du voisinage a découvert un projectile d’arme à feu encastré dans une fenêtre chez lui, a relaté Caroline Chèvrefils, porte-parole au SPVM.

Personne n’a été blessé lors de ces événements, a souligné la police.

Laval aussi

Ces incidents de violence par arme à feu s’ajoutent à deux fusillades survenues samedi, à Laval. Deux hommes ont notamment été atteints par balle au cours de la nuit de vendredi à samedi à l’extérieur du bar Aztec Supper Lounge, sur le boulevard Curé-Labelle. Les deux victimes se sont rendues d’elle-même dans deux hôpitaux différents.

Un homme s’est aussi fait tirer dessus lors d’un cas de rage au volant extrême qui a dégénéré en une altercation entre deux automobilistes samedi après-midi. La victime a été grièvement blessée, tandis que son ravisseur a pris la fuite.

Ces nouveaux incidents s’ajoutent à la multitude de fusillades survenues dans la métropole au cours des derniers mois, particulièrement dans le nord-est de l’île. Celles-ci ont forcé les gouvernements et le SPVM à mettre sur pied une escouade dédiée à la lutte contre le trafic d’armes à feu.