Festival d'été de Québec: une virée américaine signée Steve Hill et Matt Lang

À défaut de pouvoir traverser la frontière, les airs americanas sont venus à nous dimanche soir, pour la quatrième soirée du Festival d’été. Le surhumain Steve Hill et le festif Matt Lang ont offert une soirée bien ancrée dans les traditions blues et country de nos voisins du Sud. Les guitares étaient reines, décuplant les styles de toutes les manières.

Les deux stars québécoises, qui excellent chacun dans leur créneau anglophone, ont tour à tour, bien à leur façon, fait lever la foule du Manège militaire.

Le voyage a débuté avec le virtuose Steve Hill, qui a d’abord enfilé trois pièces qui figurent sur son dernier album, Desert Trip, justement écrit lors d’un road trip aux États-Unis.

Un départ en douceur sur les routes californiennes, sa voix caverneuse portant, entre autres, et la sombre et magnifique I Won’t.

«C’est comme dans le temps», a soufflé cet habitué du FEQ, avant de se raviser devant le public distancié.

Quelques pièces pour s’échauffer, et Steve Hill, en formule one man band est apparu complètement incarné, possédé par sa musique, et le reste du voyage s’est déroulé la pédale au plancher.

L’homme-orchestre roulait à fond de train, seul sur scène, harmonica à la bouche, guitare à la main, et battant les percussions avec ses deux pieds, rien à son épreuve.

Prouesses

Le public a acclamé à tout rompre les prouesses de ses doigts sur les cordes, projetées sur les écrans géants de chaque côté de la scène.

Que dire des solos endiablés sur The Ballad of Johnny Wabo et Preachin Blues ? Impressionnant est un mot trop faible. Le public l’a récompensé de cris d’émerveillement très bruyants... et le principal intéressé, lui, a enfilé une cape de superhéros.

C’est bien beau vouloir tout faire tout seul, Steve Hill a tout de même ses limites. Le musicien Dimitri LeBel-Alexandre est venu en renfort au pedal steel pour quelques pièces, insufflant un son franchement plus rock.

Que pouvait-on ajouter à ce concert en crescendo déjà électrisant ? Des cuivres ! Trois musiciens ont rejoint le duo, élevant encore le niveau d’énergie. Steve Hill a gardé les cuivres pour quelques nouvelles — et solides — chansons qui figureront sur son prochain album, celui qu’il devait d’ailleurs sortir avant la pandémie.

Festif Matt Lang

Les festivaliers ont ensuite pris la direction de Nashville sur le coup de 21 h 30, avec Matt Lang aux commandes, qui, bière à la main, trépignait d’envie de faire le party. Il foulait les planches du FEQ pour la toute première fois de sa jeune carrière, alors que le festival n’avait pas eu de tête d’affiche country depuis 2017.

Avec ses quatre musiciens, il a déployé son new country dans une formule aussi énergique que son prédécesseur, sauf que le public avait, cette fois-ci, de quoi se brasser le popotin.

Il n’en fallait pas plus que de commencer avec Getcha, sa chanson de danse en ligne, pour que les spectateurs se lèvent, surveillés d’un œil aguerri par les agents de sécurité.

Encore une fois, les guitares ont été mises à l’honneur, alors que Lang et sa troupe ont navigué dans ses deux albums et quelques reprises empruntées à AC/DC (Thunderstruck) et Bryan Adams (Summer of 69), offrant un party musical comme il sait si bien le faire.

