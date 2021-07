LANGLOIS, née COURCY

Monique



À Rosemère, le 25 juin 2021 à l'âge de 96 ans est décédé Mme Monique Courcy, épouse de feu M. Hubert Langlois.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine (Denis), Johanne (Serge), Lucie (François), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Laurelle et Yolande, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 16 juillet de 14h à 17h et 19h à 21h et samedi le 17 juillet dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 10h en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus, une limite de 50 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.