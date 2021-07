ATP: Shapovalov de retour dans le top 10, Auger-Aliassime 15e au monde

Conséquence de leurs belles performances au tournoi de Wimbledon, les Canadiens Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime occupent des places beaucoup plus avantageuses au classement de l’ATP ayant été mis à jour lundi.

Demi-finaliste au troisième événement du Grand Chelem de tennis de la saison, Shapovalov est maintenant 10e joueur au monde, en hausse de deux échelons. Pour sa part, son ami Auger-Aliassime a grimpé de quatre rangs et est 15e raquette mondiale après avoir perdu en quart de finale contre l’Italien Matteo Berrettini.

Par ailleurs, Milos Raonic est encore 22e du circuit professionnel. Du côté féminin, Bianca Andreescu s’est hissée en cinquième place. Même si elle a perdu d’entrée de jeu contre la Française Alizé Cornet à Wimbledon, elle a gagné deux rangs.

Pour leur part, les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont respectivement 73e et 118e, en chute de deux et quatre échelons.

