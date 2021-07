Banque du Canada: Carolyn Rogers nommée première sous-gouverneure

Carolyn Rogers a été nommée lundi au poste de première sous-gouverneure de la Banque du Canada, succédant ainsi à Carolyn A. Wilkins, qui a démissionné en décembre dernier.

«Carolyn Rogers apporte une expérience vaste et des compétences uniques qui viennent parfaitement compléter celles du gouverneur Tiff Macklem et des autres membres du Conseil de direction», a ainsi déclaré par voie de communiqué Claire Kennedy, administratrice principale et présidente du comité spécial du Conseil d’administration.

Nommée pour un mandat de sept ans au deuxième poste le plus important de la Banque du Canada, Mme Rogers devra, à ce titre, superviser la planification et les opérations de la banque centrale, mais aussi partager la responsabilité de la conduite de la politique monétaire en tant que membre du conseil de direction.

«Grâce à son expérience à l’échelle nationale et internationale, elle apportera une perspective diversifiée à la Banque», a mentionné le gouverneur Tiff Macklem.

Originaire de Winnipeg, la nouvelle première sous-gouverneure occupait jusqu’à présent le poste de secrétaire générale du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Elle a auparavant été surintendante auxiliaire du Secteur de la réglementation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), mais aussi surintendante et de première dirigeante à la Financial Institutions Commission (FICOM).

«Sa fine connaissance du système financier, des institutions financières fédérales et provinciales ainsi que des systèmes de paiement du Canada sera un atout précieux pour la Banque dans l’exercice de ses responsabilités», a ajouté Mme Kennedy.

Carolyn Rogers entamera son nouveau rôle le 15 décembre prochain.