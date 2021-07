COVID-19: «Quand les femmes enceintes sont malades, elles sont très malades»

Le quart des femmes enceintes suivies au CHU Sainte-Justine à Montréal ne sont pas vaccinées contre la COVID, une donnée préoccupante, alors que le variant Delta peut les rendre très malades.

«On est dans la période idéale pour vacciner les femmes enceintes avant l’automne. On n’a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va avoir une 4e vague, mais les femmes ont peur pour leur petit bébé elles sont inquiètes», explique en entrevue à LCN Diane Francoeur, obstétricienne et ex-présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) .

Selon La Presse, 25 % des femmes qui font des suivis de grossesse au CHU Sainte-Justine ne sont pas vaccinées ou hésitent à le faire. Pourtant, les femmes enceintes qui contractent la COVID-19, peuvent être très malades.

«C’est sûr qu’on n’a pas plusieurs années de recul, mais on a quand même une vigie qui est faite partout en Amérique du Nord on surveille les femmes enceintes, on surveille les bébés pour les effets secondaires et jusqu’à maintenant, on sait que le vaccin est sécuritaire», assure la spécialiste.

«Quand les femmes enceintes sont malades, elles sont très malades. Au Québec on a eu une femme qui a été très très malade au CUSM, on a été obligé de la mettre sous circulation extra-corporelle», donne-t-elle en exemple.

Dre Francoeur note également qu’en Ontario, au printemps, lorsque la province a été plongée dans sa 3e vague catastrophique de COVID, le tiers des lits des soins intensifs étaient remplis de femmes enceintes avec le variant Delta.

«Le variant Delta n’était pas au Québec, mais ce qui arriver cet été... tout le monde voyage, on a baissé les bras sur les consignes, on est moins prudents. Nous, on a vraiment une inquiétude qui est bien réelle», ajoute-t-elle.

Elle déplore le fait que certaines femmes enceintes se privent de la sécurité que peut apporter le vaccin contre la COVID.

«Les femmes enceintes on les a toujours vaccinées. On les vacciné pour l’hépatite B, pour la coqueluche, pour protéger leur petit bébé! [...] On les encourage à faire cela pendant l’été pour éviter la quatrième vague.»

