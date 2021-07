COVID-19: vaccination obligatoire pour tout le personnel des établissements de santé en France

PARIS | La France impose de se vacciner contre la COVID-19 à tous les personnels des établissements de santé, soignants ou non, et les personnes au contact des personnes vulnérables, a annoncé lundi le président Emmanuel Macron.

«Ils auront jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner», et des sanctions seront appliquées ensuite, a-t-il déclaré dans une allocution, exposant les mesures pour tenter d’endiguer la propagation du variant Delta.

La France va également imposer le passeport sanitaire dans les restaurants, cafés et dans certains moyens de transport dès le mois d’août a annoncé lundi le président Emmanuel Macron, pour inciter les Français à se vacciner contre la COVID.

«Le passeport sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets, là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux», a déclaré M. Macron, qui a ajouté qu’il serait aussi imposé dans une dizaine de jours pour les lieux de loisirs et culture.

Plus de détails suivront.