De nouvelles évacuations face aux feux de forêt

Après la Colombie-Britannique, des communautés du nord de l’Ontario sont, à leur tour, forcées de fuir devant les feux de forêt qui dévastent le nord de la province.

Des centaines d’habitants de deux communautés autochtones ont commencé à être évacués dimanche, tandis que les opérations doivent se poursuivre lundi.

Notamment, plus de 300 membres vulnérables de la communauté de Poplar Hill First Nation ont été évacués à Thunder Bay dimanche après-midi, tandis qu’environ 800 autres habitants ont été répartis dans diverses communautés de la région, a dévoilé la ville par communiqué.

Un brasier couvrant plus de 350 hectares, RED065, s’est approché à moins de 10 kilomètres de Poplar Hill. Ce feu «pose un risque immédiat pour la sécurité publique» et nécessitait «l’évacuation de toute la communauté», a précisé la Ville de Thunder Bay.

Plusieurs organisations de la ville, des pompiers aux policiers en passant par la santé publique locale et la Croix-Rouge, ont été mobilisées pour accueillir les réfugiés.

En parallèle, des membres plus vulnérables, comme des ainés, de la Deer Lake First Nation doivent aussi être évacués lundi, mais leur nombre et leur destination exacte n’étaient pas encore connus, a rapporté le «Globe and Mail».

Cette communauté est menacée par la progression d’un gigantesque feu de forêt couvrant plus de 26 000 hectares.

Une centaine de feux de forêt, en majorité causés par la foudre et alimentés par la sécheresse et le manque de pluie, brûlent actuellement dans le nord de la province.

