Deuxième hausse en deux mois: la SAQ grimpe les prix de 2055 produits

Pour une deuxième fois en l’espace de deux mois, la Société des alcools du Québec (SAQ) grimpera ses prix. Dès le 18 juillet, 2055 vins ou spiritueux coûteront plus cher aux consommateurs.

Lundi, la SAQ a dévoilé les changements de prix à venir sur ses produits courants et de spécialité en approvisionnement continu ainsi que sur ses produits achetés par lot. C’est la première fois que la société d’État dévoile les révisions de prix pour cette dernière catégorie de produits.

Habituellement, la SAQ procède à des ajustements de prix à la hausse seulement deux fois par année. Au printemps dernier, la direction avait toutefois annoncé qu’elle prévoyait réaliser un nouvel ajustement en juillet en raison des frais supplémentaires exigés par les transporteurs maritimes.

Ces dernières semaines, la direction dit avoir négocié avec ses transporteurs afin «de limiter les effets des augmentations exigées» sur le prix de détail.

Ce sont 1633 produits courants et spécialités en approvisionnement continu et 422 spécialités en approvisionnement par lot qui seront plus dispendieux dès le 18 juillet. La SAQ diminuera également les prix de 251 produits.

