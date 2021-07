Finale de la NBA: les Suns doivent freiner Antetokounmpo

Les Suns de Phoenix sont encore en bonne position malgré une défaite de 120 à 100 dans le troisième duel de la finale de la NBA contre les Bucks de Milwaukee, mais ils devront trouver un moyen de freiner Giannis Antetokounmpo s’ils souhaitent retrouver le chemin de la victoire.

Dans ce troisième match, le «Greek Freak» a offert une performance digne des attentes placées en lui, amassant 41 points et 13 rebonds. Pour un second match consécutif, il franchissait la barre des 40 points.

Chose certaine, réduire le Grec au silence total est pratiquement impossible, mais la formation de l’Arizona devra freiner quelque peu l’athlète de 26 ans.

Pour y arriver Deandre Ayton sera la solution, mais ce dernier devra éviter d’écoper de trop de fautes. Dans le troisième duel, le pivot des Suns s’est rapidement trouvé dans le trouble. Il a finalement conclu le match avec cinq fautes, ce qui lui a valu d’être sur le banc, de manière préventive, pendant une bonne partie du match, et de seulement être sur le parquet durant un peu plus de 24 minutes.

«Il représente une grosse partie de notre équipe, particulièrement en défensive, il est notre ancre, de dire Chris Paul dont les propos ont été interprétés par le site de la NBA après la troisième rencontre, au sujet de son coéquipier. Je sens que toutes les équipes ne veulent pas l’affronter, autant offensivement que défensivement. Nous devons mieux le protéger.

«Nous devons construire un mur de n’importe quelle manière possible.»

Pour sa part, Antetokounmpo était près à lever son jeu d’un cran et il souhaite continuer son travail de démolition.

«Il n’y avait plus d’excuses. Nous savions quel genre de match ça allait être, de dire Antetokounmpo. Je savais quel genre de match j’allais devoir connaître. Mentalement, j’étais prêt à jouer les 48 minutes et faire tout en mon possible pour gagner.»

«Nous nous sommes améliorés à chaque match. Nous devons continuer dans cette direction, continuer de faire des jeux gagnants, continuer de travailler ensemble.»

Les deux équipes se retrouveront sur le parquet du Fiserv Forum de Milwaukee, mercredi, pour le quatrième duel. Les Suns mènent la série 2-1.