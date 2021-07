Il a demandé à une fillette de lui faire une fellation

L’ancien locataire d’une ferme de la Rive-Sud qui faisait l’élevage de porcs a plaidé coupable, lundi, à des accusations de contacts sexuels, production et possession de pornographie juvénile à l’encontre d’une toute petite victime âgée de cinq ans.

Il y a un peu plus d’un an, Danny Larose s’est rendu en matinée chez Porc DL inc. pour prendre soin des animaux de son exploitation puis, il est revenu un peu plus tard à la maison où se trouvait son ancienne conjointe.

Comme celle-ci devait quitter la demeure pour aller faire des courses, elle a demandé à l’homme de 30 ans de prendre soin des trois enfants qui se trouvaient alors à la résidence du couple.

«À un certain moment, monsieur a appelé madame pour lui préciser que l’un des enfants avait vomi sur son chandail et qu’il avait été obligé de la changer de t-shirt», a brièvement expliqué le poursuivant, Me Michel Bérubé.

De retour à la maison, la dame a repris le contrôle de la maisonnée et Larose est retourné à son exploitation de cochon. Toutefois, comme la dame soupçonnait une possible infidélité de la part de son conjoint, elle en a profité pour «fouiller» dans le vieux cellulaire de l’accusé.

Triste découverte

«Même si monsieur n’utilisait plus le téléphone, tous ses comptes étaient interreliés ce qui fait en sorte que la dame a mis la main sur une vidéo enregistrée le jour même où on y voit une fillette faire une fellation à l’accusé», a ajouté Me Bérubé.

En état de choc et complètement paniquée, la dame a contacté les policiers qui ont eu le réflexe de lui demander de leur transférer la vidéo.

«Au moment où l’opération se faisait, le contenu du cellulaire a été effacé, comme si monsieur venait de se rendre compte que les données de ses appareils étaient visibles partout», a expliqué Me Bérubé à la juge Réna Émond.

Le chandail de l’enfant placé dans le panier de lavage a également été saisi et une tache qui s’y trouvait a révélé qu’il s’agissait du sperme de l’accusé.

«Mon client reconnait les faits et, bien qu’il sache qu’il ne s’agit pas là d’une défense, il tient tout de même à préciser que, le jour des événements, il était intoxiqué», a ajouté Me Julien Bolduc, l’avocat qui représente l’accusé.

Détenu depuis son arrestation, Larose va rencontrer au cours des prochains mois une agente de probation qui devra dresser un rapport précententiel et sexologique pour éclairer la Cour quant à la peine appropriée.

Il reviendra devant le tribunal à la fin de l’année.