La famille Hoag réunie

Ils ont l’habitude de travailler ensemble au sein de l’équipe canadienne, mais, pour la première fois, Glenn et Nicholas Hoag se retrouveront avec la même formation dans les rangs professionnels à compter de cet automne.

Entraîneur-chef de l’Arkas d’Izmir, Glenn retrouvera son réceptionneur-attaquant de fils en septembre pour amorcer sa 12e campagne à la barre de l’équipe.

Joueur autonome au terme de la dernière saison, Nicholas a décidé de demeurer en Turquie, mais il quitte le Fenerbahce d’Istanbul. Il a paraphé une entente d’une saison pour évoluer sous les ordres de son père.

« C’est assez particulier, a mentionné Nicholas. C’est la première fois que je vais jouer pour lui chez les pros. Ça serait extraordinaire qu’on gagne ensemble. Comme entraîneur, mon père trouve le moyen de me motiver et il a confiance en moi. À Izmir, je vais retrouver toute ma famille. Ma mère est super contente et mon frère y habite avec sa femme. »

Son frère Christopher porte les couleurs du club d’Izmir en division 2.

possibilité depuis longtemps

C’était une possibilité depuis quelques années que les deux unissent leurs forces chez les professionnels, mais le projet ne s’était pas encore concrétisé.

« On en parlait chaque année, mais le projet n’avait jamais abouti, a résumé le volleyeur de 28 ans. Je suis super près de mon père, mais nous avons une relation professionnelle sur le terrain. Il n’hésite pas à me dire mes vérités et il sait que je ne le prendrai pas personnel. »

Le vétéran entraîneur apprécie cette chance de diriger son fils dans les rangs professionnels.

« Ce ne fut pas facile de signer Nicholas parce que plusieurs clubs le voulaient. Son ancien club voulait le garder et deux clubs grecs lui ont aussi parlé. Les négociations ont été difficiles avec son agent. »

Hoag estime que sa récente acquisition comble un besoin important.

« Nicholas possède le profil du joueur qu’on recherchait. On voulait s’améliorer à la position de réceptionneur-attaquant et au service, qui est la grande qualité de Nicholas. J’ai souvent pensé et souhaité le coacher dans le passé, mais je devais penser aux besoins et aux résultats de l’équipe en premier. »