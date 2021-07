Le 1000 De La Gauchetière acquis par Groupe Petra et MACH

Le plus haut gratte-ciel de Montréal et immeuble de bureaux, le 1000 De La Gauchetière, a été acquis par les groupes immobiliers MACH et Groupe Petra.

«Cet ajout au portefeuille nous permet de soutenir notre position d'acteur de premier plan dans le marché immobilier commercial montréalais, tout en confirmant notre détermination à contribuer activement à la vitalité économique du centre-ville de Montréal et au succès des entreprises qui y sont établies», a déclaré lundi par voie de communiqué le président et chef de l'exploitation de Groupe Petra, Patrice Bourbonnais.

Reconnu comme l’un des immeubles les plus emblématiques au Canada, le 1000 De La Gauchetière abrite des bureaux, mais aussi une patinoire, un terminus d’autobus et des accès directs au réseau de métro de la métropole, à la gare Centrale et au réseau sous-terrain de Montréal.

«Nous sommes très fiers de contribuer à la croissance économique de Montréal en conservant cette icône de notre paysage urbain en mains québécoises», a mentionné Vincent Chiara, président de MACH.