Le traversier «F.-A.-Gauthier» de retour pour l'été

Le traversier F.-A.-Gauthier, qui assure normalement la desserte entre Matane et la Côte-Nord, sera finalement de retour en service pour l’été, a annoncé la Société des traversiers du Québec (STQ).

Par contre la STQ ne peut pas confirmer si le problème de fuite d'huile qui a forcé l’arrêt du navire dans les derniers mois est bel et bien réglé pour de bon.

Comme les traversiers sont limités à 50 % de leur capacité en raison des mesures sanitaires, le retour du F.-A.- Gauthier sera bienvenu, surtout pendant les vacances de la construction, là où l'achalandage est très élevé.

Cependant, la STQ garde le traversier NM Saaremaa 1 à Matane, en guise de police d’assurance.

«Le Saaremaa va rester à la traverse de Matane en disponibilité. Si jamais nous avions une problématique quelconque, nous serions en mesure d’effectuer les traversées tout de même, car le Saaremaa pourrait revenir en service très rapidement» a expliqué le porte-parole de la STQ, Bruno Verreault.

La STQ n'est pas en mesure confirmer si le problème de fuite d'huile aux joints d'étanchéités des propulseurs, remarqué quelques jours après la remise en service du F.-A.-Gauthier au mois d'avril, est réglé. L’organisation affirme poursuivre son analyse et recueillir des données et fera une mise au point plus tard cet automne.

«Nous continuons à prendre des données sur le navire au fur et à mesure que nous effectuons des traversées, on poursuit les analyses et on sera en mesure de faire un bilan à la fin de la saison estivale sur la situation, mais nous avons toutes les autorisations requises pour naviguer avec le navire», a indiqué Bruno Verreault.

Les services à bord du F.-A.-Gauthier sont maintenant tous accessibles; certains, dont le service de restauration, avaient été interrompus en raison des mesures sanitaires.

Ce nouveau pépin du F.-A.-Gauthier fera assurément gonfler la facture de cette interminable saga. Déjà, plus de 60 millions $ ont été investis sur le navire qui a coûté 175 millions $ aux contribuables québécois.