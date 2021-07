Les Foreurs ont trouvé leur homme

Les Foreurs de Val-d’Or ont annoncé dimanche l’embauche de Maxime Desruisseaux à titre d’entraîneur-chef.

Celui-ci remplacera Daniel Renaud, qui a mis fin à son association avec l’organisation de l’Abitibi il y a environ un mois. Val-d’Or a ainsi pigé au sein de la formation l’ayant vaincu en finale de la coupe du Président 2021, puisque Desruisseaux agissait comme instructeur associé des Tigres de Victoriaville la saison dernière. Précédemment, il avait dirigé les Élites de Jonquière, dans la ligue midget AAA, en 2019-2020. Il a également travaillé comme assistant au sein de l’équipe canadienne du Défi mondial des moins de 17 ans.

«Je me sens extrêmement choyé d’être le nouvel entraîneur-chef des Foreurs de Val-d’Or. Je remercie [le directeur général] Pascal Daoust ainsi que toute l’organisation pour le vote de confiance. Je suis vraiment excité par le défi J’ai hâte de rencontrer les joueurs et de commencer à créer un lien avec eux», a mentionné le nouveau pilote des Foreurs par voie de communiqué.

«Je suis très fier et excité à l’idée de poursuivre notre quête de l’excellence en nommant comme entraîneur-chef Maxime. Il représente très bien les valeurs de l’organisation et apportera assurément un bagage, un ADN et une approche qui rendront notre groupe prêt à compétitionner à chaque jour», a ajouté le DG.

La saison passée, les Foreurs ont présenté une fiche de 29-3-4 bonne pour 62 points.