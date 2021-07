Plus de 40 M$ d’aides publiques pour Moteurs Taiga

Québec et Ottawa accordent des prêts de 40 M$ à Moteurs Taiga pour son projet d’usine de motomarines et motoneiges électriques de plus de 125 M$ de Shawinigan, en Mauricie.

Au total, le gouvernement du Québec accorde un prêt de 30 M$ (dont 6 M$ assorti d'un pardon) et le gouvernement du Canada un prêt de 10 M$ (conditionnel à la conclusion d’une entente).

Taïga vaut plus de 260 M$ en Bourse.

«L’arrivée de Moteurs Taïga en Mauricie fait partie intégrante de cette démarche d’électrification et de nos efforts pour bâtir un avenir marqué par une croissance durable, des emplois fiables et un leadership mondial», a souligné François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice–Champlain et ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, par communiqué.

« Moteurs Taïga a le potentiel de se positionner avantageusement sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques», a ajouté Éric Girard, ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI).

Usine controversée

La semaine dernière, TVA Nouvelles rapportait que le projet d’usine de Moteurs Taiga ne fait pas l’humanité dans son voisinage.

«On est intéressé par ce projet, la seule chose c’est la localisation qu’on trouve dommage», avait lancé Sarah-Ashley Groleau Paquette, citoyenne du coin et instigatrice d’une pétition qui avait déjà recueilli 185 signatures, mardi.

D’ici deux ans, l’usine de 125,17 M$ de Moteurs Taiga devrait créer quelque 370 emplois à Montréal et à Shawinigan.

Moteurs Taiga veut bâtir une usine d’assemblage d’une capacité de véhicules et de systèmes de motorisation (incluant les batteries).

La société veut développer un véhicule côte à côte et de nouveaux groupes motopropulseurs et déployer un réseau de bornes de recharge partout au Québec.

-Avec TVA Nouvelles