Procès de Michèle Piuze: le détatouage est-il un acte médical?

Accusée d’exercice illégal de la médecine, la propriétaire de la clinique esthétique MP Medic, Michèle Piuze, se défend des accusations en faisant valoir que le détatouage ne relève pas de la santé.

Est-ce que le détatouage est un acte médical? Voilà la «question de droit sérieuse» soulevée au procès qui s’est ouvert devant la Cour du Québec concernant la clinique esthétique de Michèle Piuze. Selon les procureurs de la femme d’affaires, le tatouage «échappe» au giron de la médecine. D’ailleurs, c’est la première fois que le Collège des médecins du Québec (CMQ) porte des accusations de pratique illégale de la médecine en lien avec des activités de détatouage.

Le syndic du CMQ, qui a porté cinq chefs d’infraction contre Mme Piuze, a cependant un avis bien différent. Une femme qui a porté plainte après avoir subi des «préjudices graves» suivant une séance de détatouage à la clinique MP Medic de la rue Maguire est venue raconter son expérience.

Brûlures au deuxième degré

La plaignante avait rencontré Mme Piuze une première fois en novembre 2018 pour faire disparaître un tatouage sur le bras droit à l’aide d’une technologie au laser. Or, après le traitement, la cliente s’était plainte de la dépigmentation de la peau.

Le deuxième passage de la plaignante a toutefois eu des conséquences plus importantes. Dès sa sortie de la clinique, des cloques d’eau sont apparues sur le bras de la dame, là où un tatouage de fleur apparaissait, nécessitant un passage à l’urgence le jour même pour traiter des «brûlures au deuxième degré».

C’est après ce deuxième rendez-vous, en mai 2019, que la dame a fait une plainte au CMQ en raison des «complications graves». En contre-interrogatoire, l’avocate de Mme Puize a cependant fait ressortir que la plaignante s’était également rendue dans une autre clinque, un mois à peine avant ce deuxième rendez-vous, qui avait aussi mené à un rendez-vous à l’hôpital pour traiter des cloques d’eau.

C’est aussi devant l’insistance de cette plaignante pour recevoir un traitement malgré la réticence de Mme Piuze que cette dernière a finalement accepté de lui faire un traitement.

Cliente-enquêtrice

À la suite de cette plainte, l’enquêteur du CMQ a embauché une enquêtrice qui s’est fait passer pour une fausse cliente auprès de Mme Piuze. Cette cliente s’est informée afin de faire disparaître un tatouage ainsi qu’une tache sur la joue.

La propriétaire de la clinique dit alors, sous enregistrement, «j’irais peut-être voir un dermato».

Cinq infractions sont reprochées à Mme Piuze, en plus d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer une activité professionnelle réservée aux membres du CMQ. On lui reproche d’avoir «diagnostiqué» une maladie et «déterminé le traitement médical» approprié. Le procès se poursuit toute la semaine.