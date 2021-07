Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 12 juillet:

«L’histoire d’Amber»

Ce téléfilm revient sur l’enlèvement dont a été victime, en janvier 1996, Amber Hagerman, une fillette de 9 ans qui se baladait à vélo. Cet événement marquant a été le point de départ de la création de l’alerte Amber, un système permettant de signaler rapidement une disparition d’enfant.

Lundi, 10 h, MOI ET CIE.

«La Belgique criminelle»

On revient sur l’affaire Waddington-Balmaceda qui a secoué la Belgique il y a plus d’un siècle, soit en 1907. Honneur, passion, amour et meurtre sont au coeur d’un récit où l’on retrouve le fils de l’ambassadeur du Chili qui enlève la vie à l’un de ses amis à l’aide d’un revolver.

Lundi, 19 h, TV5.

«Lance Armstrong, la mécanique d’un mensonge»

Acclamé cycliste, l’Américain Lance Armstrong a été le roi du Tour de France. Ses exploits ont été salués et lui ont valu la gloire. Or, l’athlète a accumulé les tromperies sur la piste comme à l’extérieur de celle-ci. Dans ce documentaire, il avoue tout à Oprah Winfrey.

Lundi, 20 h, Télé-Québec.

«Michel Barrette: drôle de vie»

L’un des meilleurs raconteurs du Québec, l’humoriste Michel Barrette a toujours des histoires et des anecdotes à partager. Avec tout près de 40 ans de métier, l’artiste sait comment capter et conserver l’attention de son public. Il le prouve encore avec son spectacle «Drôle de vie».

Lundi, 21 h, Prise 2.

«La belle tournée»

Guy Jodoin met le cap sur l’Outaouais pour nous permettre de découvrir et d’apprécier pleinement cette belle région du Québec. Véronic DiCaire, Luc Dufault et Matt Lang sont aussi sur place. Les chanteuses Laurence Nerbonne et La Bronze les rejoignent au pied du Château Montebello et de la rivière des Outaouais.

Lundi, 21 h, TVA.

«Pour emporter»

Les défis professionnels s’enchaînent chez Pier-Luc Funk, un artiste à l’horaire chargé et aux accomplissements variés. Le jeune homme énergique a bien des choses à raconter à France Beaudoin durant sa longue entrevue, car en plus de son métier, il aime jaser de boxe et de tatouages.

Lundi, 22 h, ICI ARTV.

«Victor Lessard»

Victor Lessard (Patrice Robitaille) est de retour pour une troisième saison. Il a quitté l’équipe des «Crimes majeurs» afin de trouver des réponses à son passé. À la suite du meurtre d’un journaliste, Jacinthe (Julie Le Breton) et Nadja (Sarah Dagenais-Hakim) se lancent dans une nouvelle enquête. Présentation de deux épisodes.

Lundi, 23 h, addikTV.