Shohei Ohtani en vedette à la classique des étoiles

En plus d’être le favori pour remporter le concours de coups de circuits qui était prévu lundi soir, le joueur des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani agira comme lanceur partant et premier frappeur du rôle offensif de la Ligue américaine au match des étoiles du baseball majeur, mardi, au Coors Field de Denver.

• À lire aussi: Shohei Ohtani écrit l'histoire du match des étoiles

Ohtani se présentera ainsi dans le rectangle des frappeurs pour affronter les tirs de l’artilleur des Nationals de Washington Max Scherzer, qui amorcera la rencontre du côté de la Nationale. Puis, le Japonais grimpera sur la butte afin de défier en premier lieu Fernando Tatis fils, des Padres de San Diego.

«C’est ce que les partisans veulent voir», a justifié en point de presse le gérant des Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, qui dirigera l’Américaine.

«Il s’agit de ma première fois [à la semaine du match des étoiles], donc je veux seulement apprécier tout cela, a quant à lui mentionné Ohtani au site MLB.com, par le biais de son interprète Ippei Mizuhara. Il y a également la compétition des circuits et je veux prendre le tout pour bien le savourer.»

Guerrero fils tout de suite après

Pour l’Américaine, Vladimir Guerrero fils, des Blue Jays de Toronto, succédera au représentant des Angels à titre de deuxième frappeur. Xander Bogaerts et Aaron Judge, respectivement des Red Sox de Boston et des Yankees de New York, suivront au bâton. Dans le camp adverse, les détenteurs des deuxième, troisième et quatrième rangs de la formation offensive seront Max Muncy (Dodgers de Los Angeles), Nolan Arenado (Cardinals de St. Louis) et Freddie Freeman (Braves d’Atlanta).

Cette saison, Ohtani domine les majeures avec 33 longues balles. Comme lanceur, il a présenté une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 3,49.