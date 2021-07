Tapis Rouge: La famille réunie

C’était soir de première lundi au Cinéma Impérial pour l’équipe du film Le guide de la famille parfaite.

Très attendue, cette nouvelle comédie dramatique du tandem Louis Morissette/Ricardo Trogi (Le mirage) devait originalement prendre l’affiche l’été dernier, mais sa sortie a été repoussée d’un an en raison de la pandémie. Le long métrage, qui met en vedette Louis Morissette, Catherine Chabot, Émilie Bierre et Gilles Renaud, explore le phénomène de la « surparentalité », cette tendance qu’ont certains parents à surcharger leurs enfants en leur imposant une pression de la réussite. Le guide de la famille parfaite sort mercredi sur plus de 80 écrans à travers la province.