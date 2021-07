Un changement de décor pour Jakub Voracek?

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Jakub Voracek pourrait bien porter un nouvel uniforme au début de la prochaine saison, lui qui évolue dans l’est de la Pennsylvanie.

• À lire aussi: Le Lightning défile dans toute son arrogance

• À lire aussi: Les compteurs sont à zéro

C’est du moins le scénario qu’a évoqué le journaliste de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman. Ce dernier a écrit que la relation entre le joueur de 31 ans et l’organisation concernée n’est pas acrimonieuse. Toutefois, les deux parties auraient discuté de la possibilité de mettre fin à leur association.

Aussi, les occasions de procéder en ce sens pourraient être nombreuses. Les Flyers auront le choix de protéger ou non Voracek au repêchage d’expansion; or, l’entraîneur-chef du Kraken de Seattle, Dave Hakstol, a déjà dirigé le Tchèque à Philadelphie de 2015 à 2018.

Si jamais le hockeyeur ne prend pas le chemin de Seattle, son équipe pourrait l’échanger. Il détient un contrat encore valide pour trois ans et son impact sur la masse salariale est de 8,25 millions $. Sa rémuneration de base en 2021-2022 sera de 7,5 millions $.

Voracek a inscrit neuf buts et 34 mentions d’aide pour 43 points en 55 rencontres durant la dernière saison, tout en conservant un différentiel de -12. Les siens n’ont pu se qualifier en séries éliminatoires après avoir atteint le deuxième tour l’été précédent. En carrière, il revendique six années d’au moins 20 filets. Septième sélection en tout au repêchage de 2007, l’ancien des Blue Jackets de Columbus a totalisé 968 matchs du calendrier régulier et a récolté 738 points, dont 216 buts.