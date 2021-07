Un nouvel homme de hockey à Ottawa

Les Sénateurs d'Ottawa ont annoncé lundi la nomination de Pierre McGuire au poste de premier vice-président du développement des joueurs.

La nouvelle acquisition de l’organisation travaillera étroitement avec le directeur général Pierre Dorion et le propriétaire Eugene Melnyk. Dans un communiqué, celui-ci a justement tenu à vanter les mérites de McGuire.

Communiqué : Les #Sens annoncent la nomination de Pierre McGuire au poste de premier vice-président du développement des joueurs:

«Au nom de toute l’organisation des Sénateurs, je désire souhaiter la bienvenue à Pierre McGuire à Ottawa, a déclaré Melnyk. Nous sommes ravis d’ajouter Pierre à notre groupe de direction des opérations hockey. Son expérience sera déterminante pendant que nous continuons de bâtir une équipe élite. La connaissance de Pierre du hockey et de ses joueurs est hautement estimée et j’ai confiance qu’il contribuera de façon positive à la progression de notre équipe vers le niveau supérieur.»

Âgé de 59 ans, McGuire arrive à Ottawa au coeur d’une longue carrière au hockey et dans le monde des communications, plus récemment au réseau NBC Sports. Il a démarré son parcours d’entraîneur en 1984 à Hobart College, son alma mater à Geneva dans l’État de New York. Il s’est d’abord joint aux Penguins de Pittsburgh en 1991 comme recruteur et il est plus tard devenu entraîneur adjoint du club, remportant notamment la coupe Stanley en 1992. Il s’est plus tard joint aux Whalers de Hartford où il a été assistant instructeur, directeur général adjoint et éventuellement entraîneur-chef de l’équipe.

McGuire a lancé son parcours dans le monde des communications comme analyste à la radiodiffusion des matchs du Canadien de Montréal en 1997 et a été expert invité à plusieurs stations de radio de sport.

