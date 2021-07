Une obsession qui vire à la folie

Depuis la prise de sa retraite, ma femme est devenue une abonnée des réseaux sociaux. Elle s’y plonge dès son réveil et garde un œil sur tout ce qui pourrait l’intéresser au fil de la journée. La COVID-19 et tout ce qui s’y rattache sur le plan médical lui ont donné la piqûre, ce qui fait qu’elle s’intéresse de très près à notre santé. Avec pour conséquence qu’elle se trouve et me trouve au moins une maladie par semaine. Si je l’écoutais, on serait sans cesse en consultation. Je ne sais plus quoi lui dire pour calmer les angoisses que ça crée chez elle. Venez à mon secours ! J’en suis rendu à lui cacher mes petits bobos quotidiens pour ne pas réveiller en elle son goût de jouer au docteur.

Papi en santé

Votre femme n’est pas la seule à avoir sombré dans cette manie de vérifier sur Google l’existence d’une possible maladie dans son système. Certains médecins s’en plaignent d’ailleurs, arguant que sur un simple clic de l’ordinateur, chacun peut poser un diagnostic médical. Plus vous l’écouterez d’une oreille distraite sans discuter ce qu’elle avance, moins elle aura de prise sur vous.