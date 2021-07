MARCOTTE, Sr Berthe



À Montréal, au Pavillon Providence, le 3 juillet 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Soeur Berthe Marcotte, de la Communauté des Petites Soeurs de l'Assomption. Elle était la fille de feu Roméo Marcotte et de feu Antoinette Painchaud.Elle laisse dans le deuil son frère Paul, sa soeur Monique, plusieurs neveux et nièces, leur famille et de nombreux amis-es.Les funérailles auront lieu à la :DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655 DE SALABERRY, MONTRÉALle samedi 17 juillet à 13h30.La chapelle sera ouverte à 12h30. Inhumation au Cimetière Le Repos St François d'Assise.Le nombre de personne est limité à (25) svp prévenir de votre présence.Prière de ne pas envoyer de fleurs, des dons peuvent être faits à la Maison Orléans, 2166 avenue d'Orléans, Montréal, Qc, H1W 3R9.