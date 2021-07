Cinq morts dans l’effondrement d’une grue à Kelowna

La GRC a annoncé mardi que cinq personnes sont décédées après l’effondrement d’une grue sur un chantier de Kelowna, en Colombie-Britannique, lundi.

Les dépouilles de quatre travailleurs ont pu être retrouvées sur le site. Par contre, le corps d’une cinquième personne, un homme que travaillait dans un bureau près du chantier, sans aucun lien avec les travaux, a été enseveli sous les décombres.

«Nous croyons que cette personne est décédée», a confirmé l’inspecteur de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Adam MacIntosh en faisant le point avec les médias. Les secours s’affairaient, avec l’aide d’ingénieurs, à extirper le corps des décombres mardi après-midi.

Les travailleurs se préparaient à démonter la grue, utilisée pour construire un édifice de 25 étages, lorsque le drame s’est produit. La grue s’est partiellement effondrée, une partie de la structure étant demeurée debout tandis que la portion la plus élevée est tombée au sol.

La cause exacte ayant mené à l’effondrement devra cependant faire l’objet d’une enquête approfondie.

Parmi les victimes, on retrouve deux frères originaires de Salmon Arm, Eric et Patrick Stemmer. Tous deux avaient une conjointe et deux enfants, tandis que l’un des deux frères attendait un troisième enfant, peut-on lire sur une page GoFundMe qui avait permis de récolter environ 20 000 $ pour épauler les familles, mardi soir.

«C’est extrêmement triste. C’est certain qu’au conseil de ville, et tous les résidents, nos sont avec la famille», a confié le maire de Salmon Arm, Alan Harrison, à Global News.

Un autre travailleur, Jared Zook, était originaire d’Edmonton, permet d’apprendre une autre page GoFundMe visant à amasser des fonds pour ses parents, afin de couvrir les frais funéraires et de déplacements.

L’effondrement de celle-ci a causé plusieurs dommages sur des bâtiments situés dans le secteur de l’avenue Bernard et de la rue St. Paul, ont précisé les autorités.

Le centre des opérations d’urgence de Central Okanagan a par ailleurs été activé pour venir en aide aux résidents, au moment où un état d’urgence local a été déclaré pour la Ville de Kelowna, a-t-il été mentionné par communiqué.

Un état d'urgence local a été déclaré lundi après-midi en raison des dommages causés à plusieurs structures et du danger posé par la grue partiellement effondrée.

De nombreux témoins ont été surpris par l’effondrement, survenu sans aucun signe avant-coureur.

«Ça ressemblait à un tremblement de terre. Nous avons couru jusqu’ici et nous avons vu que la grue était tombée. Il y avait des débris et des gens qui couraient partout», a notamment relaté une témoin de l’événement, Miriam Halpenny, au média en ligne Castanet.

Un travailleur présent sur la grue a aussi échappé de peu à la mort. En effet, une vidéo prise par un témoin et relayé par le site Castanet permet de voir un travailleur, coincé sur la structure de la gros, se glisser lentement vers le bâtiment en construction pour se mettre à l’abri après l’effondrement.