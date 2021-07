COVID-19: nouvelles mesures au Groenland après l'apparition d'une éclosion

Retour du masque dans les lieux publics et jauge dans les restaurants et boutiques: de nouvelles mesures sanitaires s'appliquent à partir de ce mardi au Groenland après l'apparition d'une éclosion dans cette immense île arctique qui ne comptait jusque là que peu de cas de COVID-19.

Le premier ministre Mute Egede a décrit une «situation critique», après la découverte récente de 13 cas.

«Nous avons commencé à tester ceux qui avaient été en contact avec les personnes infectées et présentant des symptômes. Nous nous attendons donc à plus de personnes contaminées», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, cité par le média en ligne Sermitsiaq.AG.

Aussi, le masque devra être porté dans les lieux publics, les magasins, les taxis et les transports publics, et des jauges sont instaurées dans les restaurants et les magasins.

Ces mesures n'entrent en vigueur que jusqu'à vendredi, mais M. Egede a prévenu qu'elles pourraient être prolongées.

Depuis le début de la pandémie, 64 cas de COVID-19 ont été enregistrés au Groenland, qui compte 56 000 habitants. Le territoire autonome danois avait réussi à stopper l'épidémie grâce à des mesures très strictes, dont des quarantaines.

Plusieurs des personnes récemment contaminées se trouvaient à bord du même vol en provenance du Danemark mardi dernier.