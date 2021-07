La finale de la Coupe des ligues à Las Vegas

Créée en 2019 par la Major League Soccer (MLS) et la Liga MX pour couronner le meilleur club des deux circuits, la Coupe des ligues sera de retour cette année et la finale aura lieu au Allegiant Stadium à Las Vegas, le 22 septembre.

• À lire aussi: TFC: un retour sans rancune pour Jozy Altidore

• À lire aussi: Standards élevés et résultats

• À lire aussi: Un joueur du CF Montréal dans le onze de la semaine

Le Sporting de Kansas City, l’Orlando City SC, les Sounders de Seattle et le New York City FC seront les représentants de la MLS. Ils affronteront les Tigres UANL, les Pumas UNAM, le Club Leon et le Santos Laguna, du Mexique, au cours de ce tournoi à élimination direct. Les quarts se dérouleront les 10, 11 et 12 août, tandis que les demi-finales seront disputées les 14 et 15 septembre.

«Alors que le partenariat entre la MLS et la LIGA MX continue de se développer dans les années à venir et démontre ce qui est possible entre nos deux ligues, le marché passionné de soccer de Las Vegas est l'hôte parfait pour la finale de la Coupe des ligues», a déclaré dans un communiqué publié mardi le commissaire de la MLS, Don Garber.

«Les amateurs de la région ont prouvé leur amour du sport au fil des ans, y compris lors de la prochaine finale de la Gold Cup. Nous sommes impatients de jouer au Allegiant Stadium, un lieu incroyable qui est rapidement devenu une destination pour des événements de soccer de classe mondiale.»

En 2019, le Cruz Azul avait triomphé face aux Tigres UANL. L’année dernière, la tenue de l’événement avait été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

La finale de cette deuxième édition sera par ailleurs diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports. La finale en 2022 sera également disputée dans la ville du vice.