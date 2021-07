La Suisse croule sous la pluie

Hausse du niveau des lacs et des rivières, sols saturés, glissements de terrain, coulées de boue... la Suisse fait face depuis plusieurs jours à d'importantes pluies, accompagnées d'orages, qui perturbent le pays.

À Genève, le débit de l'Arve, rivière des Alpes qui prend sa source en France (Haute-Savoie) a fortement augmenté, tout comme celui du Rhône. Les autorités recommandent de ne pas se promener au bord des rivières et de ne pas descendre le Rhône dans ces conditions de fort débit.

Le niveau du lac Léman inquiète également les autorités.

Dans toute la Suisse, les importantes quantités de précipitations ont saturé les sols et provoqué des glissements de terrain et des coulées de boue. De nouvelles pluies sont annoncées, selon MeteoSuisse.

À Zurich, plus grande ville du pays, les dégâts liés aux violents orages, avec de violentes rafales dépassant les 100 km/h, durant la nuit ont perturbé les transports publics en ville et dans la région mardi. Des arbres se sont abattus sur des lignes de tram, de bus et de RER, et les autorités ont appelé à ne pas se rendre en forêt pour des raisons de sécurité.

Le risque d'inondations est marqué sur les abords du lac de Zurich et de la rivière Limmat.

Plusieurs cols du pays et tunnels ont été fermés, et le trafic ferroviaire a été interrompu dans plusieurs endroits du pays, selon les Chemins de fer fédéraux (CFF).

Les cours d'eau devraient continuer de gonfler fortement dans le nord des Alpes, en particulier dans la région allant du Tessin (sud) à la Suisse centrale, augmentant encore le niveau des lacs.

Le lac des Quatre-Cantons (centre), en particulier, présente un danger de crues très élevé, a alerté MeteoSuisse, et un risque élevé concerne les lacs de Thoune, de Bienne, le Haut-Rhin et la rivière Reuss.