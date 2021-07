Le Vaccibus en action à Longueuil

Le Vaccibus s'est déplacé pour la première fois mardi dans un parc de l'arrondissement Greenfield Park à Longueuil. Des dizaines de personnes faisaient la file pour se faire vacciner dans cet autobus du réseau de transport de Longueuil transformé en clinique de vaccination.

Ce Vaccibus se déplacera dans différents parcs trois fois par semaine avec une équipe d'une vingtaine de personnes.

Plusieurs jeunes étaient au rendez-vous.

«C'est super important, tout le monde devrait se faire vacciner», dit un citoyen.

«On veut notre deuxième dose pour aller voir notre famille aux États-Unis», note une jeune femme.

Environ 70% des 18-29 ans ont reçu leur première dose dans l'ensemble du Québec, mais ce n'est pas suffisant.

«Plus de 95% sont favorables à la vaccination et ont l'intention de se faire vacciner», explique Ève Dubé, anthropologue et chercheuse, Institut national de santé publique. «Se faire vacciner dans une autre région que notre région de résidence, se faire vacciner lors d'un événement auquel on assiste déjà, ce sont toutes de bonnes stratégies.»

Plus de jeunes prennent rendez-vous

Depuis que le ministre Christian Dubé a annoncé la semaine dernière que le passeport vaccinal pourrait être exigé en cas d'activité non essentielle s'il y a éclosion de COVID, de plus en plus de jeunes ont pris un rendez-vous.

«On va être capable d'atteindre des populations un peu plus vulnérables où les taux de vaccination sont inférieurs à la moyenne», dit Jonathan Tabarah, président du conseil de Réseau de transport de Longueuil.

«Venez vous faire vacciner, c'est ensemble qu'on va être capable d'en sortir et d'avoir une vie comme avant», ajoute Carine Sauvé, directrice de la vaccination, CISSS Montérégie-Centre.

Un nouveau sondage de l'INSPQ révèle que certaines personnes qui sont réticentes pourraient changer d'idée.

«C'est autour de 10% qui se qualifient d'hésitants à la vaccination. Ce sont des gens qui vont avoir plus de craintes par rapport à la sécurité, peur des effets secondaires», dit Mme Dubé.

Le ministre de la Santé s'est aussi adressé aux retardataires sur les médias sociaux, les encourageant de se faire vacciner.

Si vous vous reconnaissez dans les 90k personnes âgées entre 18 et 34 ans non-vaccinées, il est encore temps d’aller chercher votre première dose pr que vous soyez adéquatement vacciné avant le 31 août.



Les équipes sont prêtes. On continue de viser 75% dans chaque groupe d’âge. https://t.co/iFwyskc8YR — Christian Dubé (@cdube_sante) July 13, 2021

Thomas, 13 ans, vient de recevoir sa deuxième dose pour protéger ceux qu'il aime. «Je peux finalement plus voir mes grands-parents parce que j'habite à côté d'eux.»