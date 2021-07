Personnel de la santé non vacciné: «changez de métier», clame un médecin

Les soignants qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19 devraient carrément changer de métier, juge un médecin français dans la foulée de l’obligation de la vaccination pour le personnel de la santé en France.

«Il n’est pas admissible que des soignants contaminent des patients. Il faut changer de métier, on n’est pas fait pour ça, quoi! [...] Si vous ne voulez pas protéger les patients, vous vous êtes trompé de métier. Allez faire autre chose», s’est insurgé le chef du service de pharmacologie médicale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, le Dr Mathieu Molimard, en entrevue à QUB radio mardi.

Le Dr Molimard commentait la décision du gouvernement d’imposer la vaccination à tout le personnel de la santé, incluant les infirmières, les préposées, les médecins ou encore les ambulanciers.

Selon lui, la mesure a été plutôt «bien reçu» à l’hôpital de Bordeaux, où environ 80 % du personnel est vacciné.

C’est hors des hôpitaux que les choses se corsent. «Dans des structures de maisons de retraite ou d’hospitalisation pour les personnes âgées, où il y a moins de présence médicale et moins de temps pour faire de l’explication, on arrive à des catastrophes avec 40 % du personnel, des aides-soignants vaccinés», s’est inquiété le médecin.

En France, à peine 53 % de la population a reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, si bien que le variant Delta, hautement contagieux, gagne aujourd’hui du terrain, lui qui représente maintenant 60 % des cas dans le pays.

«On a une flambée qui s’annonce et on commence déjà à voir un peu plus de patients à l’hôpital», a expliqué le médecin en notant que la prochaine vague, attendue en septembre, pourrait bien défiler dès août en France.

Outre l’imposition de la vaccination, le gouvernement français compte obliger une passe sanitaire qui sera nécessaire pour faire certaines activités non essentielles.

Ces mesures ont secoué les Français, plus de 1,7 million de personnes ayant prix rendez-vous dans la foulée de l’annonce.

«Les gens ont attendu, attendu, procrastiné et, tout d’un coup, on leur dit "vous n’allez plus pouvoir au bar". C’est très français, alors on y va, on va tous se faire vacciner et on fait la queue comme des moutons et on est malheureux parce que c’est une dictature sanitaire. [...] On est des enfants gâtés», s’est amusé le Dr Molimard, en soulignant que plus de 9 millions de doses se trouvent dans les réfrigérateurs de l’Hexagone.