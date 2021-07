«The Mandalorian» et «The Crown» en tête de la course aux Emmy Awards avec 24 nominations

Les séries « The Crown » de Netflix, qui retrace de façon romancée la saga de la famille royale britannique, et « The Mandalorian » de Disney+, qui se déroule dans l’univers de Star Wars, sont arrivées en tête de la course des prestigieuses récompenses de la télévision américaine, les Emmy Awards mardi, avec 24 nominations.

Les deux productions ont dominé la catégorie phare de la série dramatique, quand « Wandavision » menait la danse pour la meilleure série limitée.

Plus de détails à venir...