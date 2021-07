Vaccination obligatoire : ce n'est pas Trudeau qui décide

Aujourd’hui, Justin Trudeau réitère qu’il n’a pas l’intention de rendre obligatoire la vaccination au Canada. Or, saviez-vous que ce n’est pas lui qui en décide au Québec? C’est plutôt à François Legault que revient cette tâche de décider si la vaccination sera obligatoire pour les Québécois.

En effet, il faut savoir que la santé est un domaine qui est principalement de compétence provinciale. Pour cette raison, il en revient essentiellement à la province du Québec de décider ou non d’ordonner, et ce, en vertu de la Loi sur la santé publique, la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population ou d’une partie seulement de la population, à l’exemple de la France qui rend obligatoire la vaccination pour tous les travailleurs de la santé.

Ceci étant dit, la seule manière pour Justin Trudeau d’ordonner la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population au Canada serait qu’il active l’état d’urgence sanitaire au Fédéral, et ce, en se servant de la Loi sur les mesures d’urgence, ce qu’il s’est bien gardé de faire jusqu’à maintenant pour particulièrement éviter une crise politique, laissant ainsi aux provinces le soin d’établir toutes les règles sanitaires que nous connaissons en ce moment. En effet, la Loi sur les mesures d’urgence remplace la Loi sur les mesures de guerre, loi qui avait été invoquée pendant la crise d’Octobre au Québec. Un onguent à donc utiliser avec modération pour Justin Trudeau!

Ainsi, il serait drôlement surprenant que Justin Trudeau active, en date de ce jour, l’état d’urgence sanitaire, et ce, alors qu’il ne l’a jamais activé au courant des derniers mois et a toujours laissé aux provinces le pouvoir de gestion entourant les règles sanitaires de leur province.

Par conséquent, si on désire avoir la certitude qu’il n’y aura pas de vaccination obligatoire au Québec, il faudrait poser la question à François Legault et non à Justin Trudeau!